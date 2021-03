Viorel Moldovan: „Este un punct, sper să ne propulseze în playoff!”

Viorel Moldovan s-a declarat dezamăgit după remiza de la Chiajna. Antrenorul Petrolului nu şi-a pierdut însă speranţele pentru calificarea în playoff.

Concordia lui Claudiu Niculescu nu l-a surprins pe Moldovan, însă „lupii” nu au găsit cheia pentru a desface apărarea gazdelor.

„Au avut aceeaşi abordare ca la meciul cu Craiova. Din păcate, nu am avut o dinamică bună, nu am reuşit să îi dezechilibrăm pentru a ne crea ocazii. Este un punct, sper să ne propulseze în playoff. Un asemenea teren nu îşi are rostul în fotbal. Este bun pentru centre de formare, să se antreneze copiii, dar nu pentru fotbal. Până la urmă şi ei au jucat pe acelaşi teren. Mai avem două meciuri, cu Mioveni acasă şi U Cluj în deplasare, trebuie să le abordăm cu optimism, obiectivul este să le câştigăm pe amândouă. Şi astăzi am avut acelaşi obiectiv, dar din păcate nu am reuşit” – a declarat antrenorul Petrolului după 0-0 cu Concordia Chiajna.

„Terenul este mai greu decât era când am jucat eu aici. S-a tocit, are şi mai puţine granule, eu personal m-am dezobişnuit de sintetic, poate ei au avut un uşor avantaj. Chiajna este o echipă foarte bună, va încurca şi celelalte echipe cu care va juca. Noi mai avem două meciuri, trebuie să scoatem maximum din ele şi vom fi în playoff” – a declarat Ştefan Bărboianu, revenit în primul unsprezece al Petrolului.

CS Mioveni – acasă şi U Cluj – în deplasare sunt ultimele două adversare ale găzarilor în sezonul regulat din Liga 2.