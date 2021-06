Viorel Duru, dezvăluiri după plecarea din FRF! “M-am simţit umilit!”

Viorel Duru a povestit cum a decurs îndepărtarea sa din FRF la zece luni de când a renunţat la funcţie. Fostul preşedinte al Comisiei de Licenţiere spune că Răzvan Burleanu l-a umilit.

Viorel Duru a lucrat în Federaţia Română de Fotbal aproape două decenii, însă spune că în actualul preşedinte nu a avut niciodată un partener de dialog.

“Nu m-am simțit presat, că nu aveau argumente să mă preseze să plec, dar m-am simțit umilit. Eu sunt o persoană care nu cer, dar îmi place să primesc. Dacă nu primesc respect, nu am să cer în mod imperativ interlocutorului meu respectul, dar o să îmi reconsider poziția.

Au fost câteva momente în care președintele Burlenau nu are respect pentru angajații FRF, eu cred că nu are respect pentru nimeni, poate nici pentru cei care l-au propulsat în această funcție și probabil că au crezut la un moment dat în viitorul dânsului ca lider de organizație.

Mă feresc să spun ca alt tip de lider, dar totuși e numărul 1 în FRF. Cred că are niște complexe pe care încearcă să le estompeze printr-un zid pe care îl pune între el și interlocutori și e greu să comunici cu o astfel de persoană.

Și mie îmi place să comunic dacă am interlocutor. Cu el nu am avut. Am avut câteva discuții în contradictoriu, m-a și certat. I s-a părut că abordarea mea nu e în linia de interes a FRF”, a explicat Duru pentru Digi Sport.

Fostul oficial al FRF a povestit şi momentul în care Burleanu l-a tras la răspundere de faţă cu alţi membri ai conducerii federale.

“A fost un moment al insolvențelor, un boom al insolvențelor și la un moment dat a intrat în insolvență ASA Tg. Mureș. Cred că era 2015 sau 2016. Și am fost intrebat de presă ce părere am și am spus că nu sunt surprins, că mă așteptam și că eu cred că o să mai fie și alte insolvențe în anul în curs.

Și că lumea trebuie să aibă înțelegerea că trăim vremuri grele la nivel economic și că e un haos la nivel financiar în fotbalul românesc.

După asta m-a chemat președintele Burleanu, mai erau și alții din conducerea FRF, mai erau și Vișan și Bodescu, a fost ca o execuție sumară în care mi-a spus cum îmi permit să fac eu asemenea afirmații pentru că îndepărtez lumea de fenomen, că copiii nu vor mai fi interesați de fotbal dacă aud că este haos în fotbalul românesc.

Am spus că e o realitate pe care trebuie să ne-o asumăm și să încercăm să construim niște sisteme manageriale mai performante, în special de disciplină financiară. De altfel, ăsta era domeniul pe care eu îl păstoream. Și așa s-a întâmplat, adică în acel an au mai intrat în insolvență Gaz Metan Mediaș și Pandurii Tg. Jiu. Și s-a adeverit ceea ce eu știam”, a dezvăluit Duru.

Viorel Duru a demisionat din FRF în august 2020.