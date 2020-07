Vintilă, mesaj tranșant pentru cei care îl vedeau deja demis: “Jucătorii trebuie să asculte de mine”

Antrenorul celor de la FCSB a ținut să îi liniștească pe cei care îl vedeau deja plecat de la echipă după ultimele declarații ale lui Gigi Becali.

Vintilă a savurat calificarea în finala Cupei și dacă trece cu bine de dubla Craiova-CFR din campionat își poate trece în palmares primul trofeu din cariera de antrenor.

„Vă spun ce le-am spus și jucătorilor. Până în momentul în care va intra cineva de la conducere cu un antrenor nou să îl prezinte la echipă, eu sunt antrenor principal. Când voi fi anunțat oficial, atunci da. Până atunci îmi văd de echipă și trebuie să o antrenez, iar jucătorii trebuie să asculte de mine.

Nu pot să vorbesc pe seama unor supoziții. Momentan încă sunt antrenorul acestei echipe. Îmi face plăcere să lucrez la FCSB, dar vom vedea. Nu vreau să se speculeze pe ceva ce nu e sigur”, a declarat tehnicianul la sfârșitul partidei de aseară.

Acesta a dezvăluit că Moruțan și Andrei Vlad au fost menajați pentru meciul de la Craiova.

„Mă bucur pentru băieți, este exclusiv meritul lor. Mă bucur pentru suporterii care știu că sunt alături de noi. Aceste două victorii din semifinale sunt un cadou bun care să estompeze puțin din amărăciunea din clasament.

Per total, în cele două jocuri am arătat că suntem echipa mai bună. Finala este deschisă oricărui rezultat, pentru că este într-un singur meci. Consider că noi, prin valoarea noastră, o să reușim să o câștigăm”, a mai spus antrenorul pentru Look Sport.