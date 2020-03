Vintilă, mai fericit ca niciodată: ”Au avut atitudine! A fost un joc fantastic”

Bogdan Argeș Vintilă este în culmea fericirii după victoria la scor a echipei sale.

FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova cu 4-1 și a urcat pe poziția secundă în Liga 1.

Tehnicianul vicecampioanei este mândru de elevii săi și anunță că echipa sa avea nevoie de o astfel de prestație pentru a reveni pe făgașul normal.

Întrebat despre lupta la titlu, Vintilă a declarat că bătălia finală pentru campionat nu se va da săptămâna viitoare, după meciul din Gruia cu CFR Cluj.

”Astăzi au avut atitudine și au jucat împotriva unei echipe foarte bune. Eram convins că vom marca. A fost un joc fantastic. Efectiv am dominat jocul din punct de vedere tactic. Nouă ne lipsea o victorie. Am făcut un efort mare. Am marcat 4 goluri și mă bucur foarte mult.

La jocul cu Craiova am abordat același sistem tactic. Sper să marcăm cât mai mult. Andrei Vlad e un băiat foarte bun, inteligent. Apără ce e de apărat. Trebuie să transmiți siguranță echipei.

Nu cred că se va juca titlul la Cluj. Mai sunt etape. Vom vedea. O victorie ne-ar include în lupta pentru campionat. Depinde și de starea terenului. Îi așteptăm pe suporteri când se va da drumul!” a declarat Bogdan Argeș Vintilă la finalul meciului.