Un antrenor din Liga 1 a dezvăluit discuțiile pe care le-a avut cu Gigi Becali.

Ilie Poenaru (43 ani), tehnicianul Academicii Clinceni, a explicat că patronul FCSB l-a dorit pe banca echipei sale în vara anului trecut, după plecarea lui Mihai Teja.

Mutarea nu s-a mai realizat, iar seara trecută, vicecampioana a remizat cu echipa lui Poenaru, scor 0-0, pe Arena Națională.

„Sunt de mic stelist, tatăl meu m-a dus pe stadion de la 7 ani. Am avut discuţii cu domnul Becali, a fost un interes mare din partea lui. Sincer să fiu, şi eu eram motivat să merg la FCSB pentru că, indiferent de ce se spune, îţi doreşti să lucrezi cu jucători cum are FCSB, cu condiţiile de acolo. A fost o tatonare, Gigi Becali nu mi-a spus că va face el echipa, nu am ajuns la astfel de discuţii.

Eu doream anumite chestii, apoi a venit dubla din cupa UEFA. Erau nişte chestii pe care vroiam să le cer de la dânsul. I-aş fi cerut să mă lase un număr de etape în care eu să fac aşa cum cred eu, cum văd eu şi apoi cum cere dânsul” a declarat Ilie Poenaru, potrivit Digi Sport.