Gigi Becali nu a renunțat la unul dintre cele mai îndrăznețe planuri ale sale în materie de transferuri.

Patronul FCSB se gândește încă să-l transfere pe Ianis Hagi, mai ales că fiul Regelui nu prinde minute suficiente la Genk.

”E o temă foarte sensibilă. Dacă spun că îl vreau, și vreau, poate Gică se supără și zice că-l minimalizez că nu joacă acolo. Dacă spun că nu vreau, ceea ce nu e adevărat, se supără și mai tare, atunci prefer să nu spun nimic. Mai bine tac și gata.

Ce pot eu să spun, să vedeți dacă am eu dreptate. O să-l vedeți pe Ianis peste doi ani, va fi mare, dar mare mare de tot. Ianis are foarte multă inteligență, calitate, dar nu are puterea necesară, maturitatea, peste doi ani va fi mare, mare, mare de tot”, a spus Gigi Becali.