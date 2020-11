Vine Florin Bratu în locul lui Contra la Dinamo? ,,E greu să refuzi şi să laşi clubul la greu”

Situaţia de la Dinamo este una tot mai tensionată, după ce Cosmin Contra a intrat la negocieri cu spaniolii pentru a înceta colaborarea.

Dacă se va despărţi de Contra, Dinamo nu duce lipsă de alternative în rândul antrenorilor. Ultimul care ar putea să intre pe lista de posibili antrenori ai lui Dinamo este Florin Bratu, fost jucător şi antrenor în Ştefan cel Mare.

Acesta a vorbit despre posibilitatea de a o antrena pe Dinamo din nou. Bratu spune că a discutat şi cu Bogdan Bălănescu despre echipa din ,,groapă”. Dacă i s-ar propune să stea din nou pe banca echipei, Bratu spune că i-ar fi greu să refuze o asemenea ofertă.

„Eu cu Bogdan am o relație foarte bună. Sâmbătă am vorbit cu el. Nu am avut o discuție despre fotbal în mod special. M-am întâlnit în mod întâmplător cu el.

Am vorbit și despre Dinamo, despre ceea ce se întâmplă acolo și despre lucrurile mai puțin bune, dar nu a fost nicio propunere directă sau ceva de genul acesta. Ca dinamovist, e greu să refuzi și să lași clubul la greu. Sunt foarte atașat de club”, a spus Bratu pentru ProSport.

Florin Bratu este liber de contract, după ce s-a despărţit de Concordia Chiajna. Acesta a mai antrenat-o pe Dinamo în perioada februarie – septembrie 2018.

Acum, Dinamo nu se află în cea mai bună perioadă a sa. Echipa se află pe locul 15 în Liga 1, cu 6 puncte strânse în 10 meciuri disputate.