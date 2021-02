Viitoarea adversară a Simonei Halep la Australian Open vrea revanșa: “Acel meci încă mă bântuie”

Alja Tomljanovic (locul 72 WTA) este următoarea adversară a Simonei Halep (locul 2 WTA) la Australian Open.

Cele două jucătoare de tenis se vor întâlni în turul al doilea al primului turneu de Grand Slam al anului.

Australianca a prefațat confruntarea cu Simona Halep.

“Nu e niciodată ușor să joci împotriva unui cap de serie. Am jucat cu Simona de câteva ori, dar nu am învins-o niciodată. Dar întotdeauna au fost meciuri echilibrate. Simt că dacă mă voi ține de planul meu de joc am o șansă să câștig. Tenisul este imprevizibil. Nu am nimic de pierdut.

În ultimul meci cu ea (n.r.: Adelaide, în 2020), am stat prea departe de teren și m-am trezit târziu. Am fost aproape să o înving la Cincinnati, acel meci încă mă bântuie. Am condus cu 3-0 în decisiv.

E vorba doar despre cum reușești să gestionezi finalurile de meci, de a-ți impune jocul în momentele cheie, lucruri pe care Simona Halep reușește să le facă, de aceea se află în top de atât de mult timp“, a declarat Ajla Tomljanovic, la o conferință de presă.

Halep și Tomljanovic s-au mai întâlnit de trei or, iar de fiecare dată s-a impus sportiva din Constanța: 2020, Adelaide (hard): 6-4, 7-5 2019; Roland Garros (zgură): 6-2, 3-6, 6-1

2018; Cincinnati (hard): 4-6, 6-3, 6-3 pentru Halep.

Simona Halep şi Ajla Tomljanovic se vor întâlni în runda a doua de la Australian Open miercuri, 10 februarie.