Emil Săndoi (55 de ani) a tras linie aproape de finalul anului 2020 și s-a arătat încantat de de rezultatele înregistrate de Chindia Târgoviște.

Dacă la finalul sezonului 2019/2020, echipa dâmbovițeană a rămas în Liga I datorită trecerii de la 14 echipe la 16 echipe, finalul anului 2020 o găsește pe Chindia pe locul 6 în Liga I. După 15 etape, formația dâmbovițeană ocupă ultimul loc de play-off, cu 20 de puncte acumulate.

“A fost un an ok din punct de vedere profesional. Cu Chindia suntem într-o poziție bună în campionat, chiar dacă distanța față de grosul echipelor nu e așa mare, dar cred că a fost ok până la urmă. Am avut constanță în rezultate. E munca jucătorilor“, a declarat Emil Săndoi.

Emil Săndoi i-a răspuns fostului coleg de la Craiova Maxima, Aurel Țicleanu, care și-a anunțat public dorința ca acesta s-o antreneze pe Universitatea Craiova..

“Mi-aș dori ca la finalul sezonului regular, Craiova să fie pe primul loc, iar noi să fim pe la jumătatea clasamentului.

Am un deosebit respect față de Aurică. Primii pași la Universitatea i-a făcut sub atenția mea. Îi mulțumesc pentru cuvintele frumoase pe care le-a spus despre mine“, a mai spus, Săndoi.

Produs al școlii craiovene de fotbal, Emil Săndoi a debutat le seniori, la vârsta de 18 ani, în 1983. Săndoi a evoluat în Bănie până în 1999, în această perioadă având scurte stagii și la Angers (95-96) și FC Argeș (96-98). În 1990 a participat cu echipa națională la turneul final al CM din Italia.

“Campionatul se joacă. Cred că va fi un campionat care se va juca până în ultima etapă“, a conchis Emil Săndoi.