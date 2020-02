Înaintea derby-ului cu Dinamo, antrenorul de la FCSB, Bogdan Vintilă, a declarat că nu are nevoie de un atacant de careu pentru a pune la punct o tactică de succes. Imediat după eșecul de pe Arena Națională, Vintilă s-a declarat încântat de achiziționarea lui Adrian Petre, care va fi integrat rapid în primul ’11’ al vicecampioanei României.

Bogdan Vintilă vrea să schimbe sistemul pentru a-i face loc lui Adrian Petre (22 de ani), cumpărat de către Gigi Becali de la echipa daneză Esbjerg.

Harlem Gnohere este celălalt atacant de careu pe care îl mai are la dispoziție antrenorul FCSB-ului, dar francezul are multe kilograme în plus.

Florinel Coman este golgheterul FCSB și al Ligii 1, cu 11 goluri.

„Adi Petre va fi integrat ușor, ușor în cadrul echipei. Da, este nevoie de un atacant. Suntem în căutarea formulei potrivite. Cu venirea lui Adi Petre vom trece la un sistem cu un atacant central de profil. Gnohere, dacă se pregătește cum trebuie, s-ar putea să apară și el„, a spus Bogdan Vintilă la conferința de presă.