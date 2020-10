VIDEO | Victorie dramatică pentru echipa patronată de Ciprian Marica!

Farul Constanța s-a impus pe terenul celor de la Concordia Chiajna cu scorul de 2-1.

Echipa condusă de Ianis Zicu a obținut o victorie dramatică în fața Chiajnei, golul victoriei fiind înscris în minutul 89.

Ocaziile mari ale primei reprize le-au avut jucătorii de la Chiajna. Gazdele l-au testat în două rânduri pe Cosmin Dur-Bozoancă. Sergiu Arnăutu și-a încercat norocul cu o foarfecă din careu iar apoi același Arnăutu a trimis de la distanță peste poarta adversă.

După pauză, tot Arnăutu l-a pus la încercare pe portarul farului Farului cu un șut puternic.

Oaspeții au fost cei care au deschis scorul prin Florin Bălan în minutul 58. Concordia a reușit să egaleze după o fază fixă în minutul 70 prin Florin Borța.

Golul de trei puncte a venit tocmai în minutul 89 reușita i-a aparținut lui Andrei Robert Banyoi.

REZUMATUL PARTIDEI

La finalul partidei Ianis Zicu le-a mulțumit jucătorilor pentru cadoul oferit de ziua lui.

“Pentru mine, ei sunt cadoul meu, de un an și două luni. Sunt sută la sută dedicați acestei meserii, vreau să le mulțumesc pentru modul în care au arătat astăzi. Eram cu toții conștienți de importanța partidei, jucam cu un adversar foarte bun, cu jucători care au trecut prin prima ligă.

Aveam nevoie de această victorie. Am întâlnit un adversar care era sub noi în clasament cu un punct și avea un meci în plus disputat. Am câștigat această partidă și toate gândurile noastre sunt la restanța de miercuri, de la Pandurii, unde trebuie să mergem și să legăm victoriile, pentru a fi în primele 6 echipe”, a spus Ianis Zicu pentru fcfarulconstanța.ro

Etapa viitoare Farul va juca în deplasare la Târgu Jiu, în timp ce Chiajna va evolua tot în deplasare, la Reșița.