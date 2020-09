Poli Iași a reușit o victorie spectaculoasă cu FCSB, scor 5-2, în etapa a cincea din Liga 1. Antrenorul echipei moldovene, Daniel Pancu, a avut un discurs special în fața jucătorilor, la finalul partidei.

La Iași, au înscris pentru gazde Andrei Cristea (8′, 22′, 53′), Passaglia (19′) şi Calcan (71′), în timp ce pentru FCSB au marcat Istrate (6′) şi Tănase (60′ – penalty).

Darius Olaru (FCSB) a fost eliminat în minutul 80.

FCSB a avut 13 absențe pentru acest meci. O parte dintre jucătorii sunt infectați cu noul coronavirus, iar alții sunt accidentați.

“Voiam să văd nivelul la care suntem. Ați făcut niște progrese uriașe. Nu vă dați seama cum arătați la meciul cu Chindia din prima etapă și cum ați arătat astăzi. Sunt mulțumit… rar o să mă vedeți mulțumit. Am întâlnit o echipă de copii. Poate că la clubul ăsta sunteți obișnuiți să respectați echipele mare ale campionatului… nu există respect și frică! Există antrenament, muncă, agresivitate pozitivă, fotbal pozitiv.

Echipele din România, chiar și FCSB, CFR Cluj, nu sunt obișnuite cu pressing-ul. Dacă vom continua să lucrăm în modul ăsta, vom fi cea mai plăcută surpriză a campionatului.

Vă rog să vă bucurați, dați muzica la maxim, faceți ce vreți până mâine. De mâine, ne vedem la antrenament. Cresc pretențiile de la noi. Acum, adversarii ne vor trata absolut altfel, pregătiți-vă să aveți parte de adversitate totală“, a fost mesajul transmis jucătorilor de către Daniel Pancu.

“E pentru prima dată când reușesc să câștig cu FCSB. Doar cu Rapidul îi bătusem până acum, de multe ori în campionat. Cu Vaslui nu am reușit, cu Iași nu am reușit, cu Voluntari nu am reușit și nici cu Beșiktaș nu am reușit, în cupele europene.

E prima victorie și sunt fericit. Absolut meritat. Am spus și înainte de meci, era clar că suntem echipa favorită. Au venit cu multe rezerve, cu mulți tineri, care nu aveau cum. Chiar dacă ei au metode de refacere, cu criosaună, din punct de vedere emoțional era foarte greu pentru jucători ca Simion, Perianu, Popescu, chiar și Șut, care e mai rezistent, să-și revină pentru acest joc.

Mulți oameni erau pesimiști, ne vedeau prima retrogradată, au zis că nu facem 5 sau 6 puncte în tot turul. Iată că după 5 etape suntem surpriza plăcută” – Daniel Pancu

