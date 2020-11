Universitatea Craiova s-a calificat, en-fanfare, în optimile de finală ale Cupei României, în urma victoriei, 5-0, cu Progresul Spartac, iar Cormeliu Papură s-a arătat încantat de atacanții echipei oltene.

Antrenorul speră însă, ca elevii săi să puncteze și în meciul cu Gaz Metan Mediaș, programat pe 7 decembrie, în etapa a 12-a a Ligii I.

“Am reușit să facem un meci bun, să înscriem. Per ansamblu, am reușit să avem ocazii și a fost bine. Am început destul de greu joc, dar am reglat pe parcurs totul.

Trebuie să tratăm fiecare joc cu maximă concentrare. Atunci când ajungem în fața porții trebuie să înscriem. Este important că ne-am creat ocazii și că am marcat. Orice atacant are nevoie de încredere, să înscrie.

Să sperăm că toți atacanții care vor evolua pentru Universitatea Craiova vor reuși să dea goluri pentru a ne clasa pe primul loc. Sper să ținem un ritm ridicat și să câștigăm partida cu Gaz Metan Mediaș”, a declarat Papură, la conferința de presă.

Universitatea Craiova ocupă locul secund din clasamentul Ligii I, cu 25 de puncte, cu două mai puțin decât liderul FCSB.