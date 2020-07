VIDEO | UTA pune presiune pe Petrolul: “Pentru ei e una din ultimele şanse!”

UTA şi Petrolul au început cu stângul playoff-ul pentru promovare: liderul a pierdut pe propriul teren, 3-4 cu Turris, iar ploieştenii şi-au dezamăgit suporterii după remiza albă cu Rapid. Laszlo Balint pune presiune pe găzari înaintea duelului direct de la Arad.

Învinsă acasă la primul meci din playoff, UTA nu dezarmează în drumul spre revenirea în Liga 1. Liderul din playoff-ul pentru promovare vrea toate punctele în meciul cu Petrolul.

LIVE | UTA pregătește derby-ul cu Petrolul Ploiești LIVE | UTA pregătește derby-ul cu Petrolul Ploiești Publicată de TV Arad pe Marţi, 14 iulie 2020

“Şi la box un campion nu poate ridica centura deasupra capului până când nu ia câţiva pumni zdraveni. Noi am luat câţiva pumni serioşi. După meci am fost cu toţii la podea, dar am demonstrat că ne privim în ochi, ne acceptăm greşelile fiindcă aceasta este calea pentru a deveni mai buni” – a declarat antrenorul liderului, Laszlo Balint.

Tehnicianul de pe banca arădenilor a analizat şi situaţia echipei lui Costel Enache. Petrolul vine la Arad după dezastrul din meciul cu Rapid.

“Avem în faţă un adversar care, din anumite puncte de vedere, cred că îşi joacă una dintre ultimele şanse în acest playoff. A trecut printr-un meci extrem de intens în ceea ce priveşte încărcătura emoţională, ştim cu toţii ce s-a întâmplat. Un meci în care jucătorii lor cu experienţă au făcut să rămână egal” – a comentat Balint.

UTA – Petrolul se va juca miercuri, de la 18:30, pe stadionul “Motorul” din Arad.