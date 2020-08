VIDEO | Un nou ȘOC în sferturile Ligii Campionilor! ”Cetățenii” lui Guardiola, eliminați de Lyon!

Formația lui Pep Guardiola o eiminase pe Real Madrid în optimile de finală, însă vicecampioana Angliei nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor în partida cu francezii.

Lyon a câștigat meciul cu 3-1 și completează careul de ași din Liga Campionilor.

Cornet a deschis scorul în prima repriză, cu o super-execuție.

Speranțele au fost aduse în tabăra ”cetățenilor” prin Kevin De Bruyne, care a egalat în minutul 69, din pasa lui Sterling.

Dembele a dat lovitura pentru Lyon, în minutul 79, din pasa lui Aouar.

Dembele scores in the 79’ to give Lyon (+1050 ML) the lead and hits o2.5 for the game @betthefooty

pic.twitter.com/yN0JPh8PKG

— Barstool Bets (@barstoolbets) August 15, 2020