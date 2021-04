VIDEO | Un bărbat complet dezbrăcat a pătruns pe teren în timpul meciului Granada – Manchester United

În minutul 6 al meciului, bărbatul complet dezbrăcat, a traversat terenul de fotbal alergând. Polițiștii l-au escortat în afara suprafeței de joc.

A naked man just ran across the pitch and rolled around during the Europa League fixture between Granada and Manchester United. 👀 #GRAMUN #UEL pic.twitter.com/SyQmTrQJ3j

— KwakuPoku🔴 (@kway_bumaye) April 8, 2021