VIDEO | Umilinţă reală! Campioana Spaniei, eliminată de o echiă de liga a treia

Gazdele au învins Real Madrid cu 2-1 după prelungiri. Cu un portar de 41 de ani în primul unsprezece, Alcoyano a rezistat aproape o repriză fără gol primit. Eder Militao a deschis scorul în minutul 45.

Jocul curgea spre o calificare facilă a echipei lui Zidane, însă Solbes a egalat cu 10 minute înainte de final şi a trimis partida în prelungiri.

Gazdele au rămas în inferioritate numerică în minutul 110, însă tot au reuşit să dea lovitura. Casanova a marcat golul calificării în minutul 115.

Real Madrid is OUT of Copa del Rey.

Portarul gazdelor, Jose Juan, în vârstă de 41 de ani, a avut zece parade în faţa oamenilor lui Zidane şi a fost unul dintre eroii meciului.

🔎 | FOCUS

CD Alcoyano (3rd tier of Spanish football) just knocked Real Madrid out of Copa del Rey, and their GK Jose Juan stood out with his performance:

⏱️ 120' played

👌 56 touches

🧤 10 saves

📥 5 saves from inside the box

🥊 1 punch

🚀 4 clearances

📈 9.2 SofaScore rating pic.twitter.com/rJfpiaaTzC

— SofaScore (@SofaScoreINT) January 20, 2021