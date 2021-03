VIDEO | ULUITOR! Valeriu Argăseală a recunoscut că FCSB nu este Steaua: „Din păcate ăsta e adevărul”

Mircea Baganagiu, crainicul Petrolului, a făcut o dezvăluire senzațională. Invitat la emisiunea Neconvențional, difuzată de Ploiești TV, Baganagiu a povestit că Valeriu Argăseală a recunoscut că FCSB nu este Steaua.

Înaintea meciului Petrolul – FCSB 1-1, din Cupa României, sezonul 2014/2015, angajatul Petrolului pe post de crainic a cerut informații vis-a-vis de statistica clubului bucureștean. Cu o săptămână înainte a fost interzisă folosirea numelui de Steaua pentru echipa patronată de Gigi Becali.

Crainicul a fost pus într-o situație inedită. Acesta a spus la stația de amplificare: „Cu o tradiţie de peste 90 de ani în fotbalul romanesc, Petrolul Ploieşti întâlneşte o echipă care joacă în nocturnă pentru prima dată în istoria sa într-un meci oficial în deplasare, fiind prima confruntare dintre Petrolul şi o echipă care nu are nici un gol marcat în întreaga sa existenţă.

Echipa oaspete, FCSB, este o debutantă în această competiţie. Ne pare rău, dar nu avem istorie cu această echipă dansatoare de hore tradiţionale ţărăneşti„, a spus acesta.

Roș-albaștrii au făcut scandal la finalul partidei terminate la egalitate.

”Într-adevăr am fost aproape de o sancționare. Povestea a plecat de la Pușcaș (n.r. jurnalist sportiv prahovean). Eu l-am sunat și i-am cerut datele statistice. Spune că nu are ce să-mi dea. Acum o săptămână s-au înscris la FRF, pentru că a pierdut procesul cu Armata. Și eu ce fac? Băieții ăștia sunt.

Tu nu ai voie să spui Steaua. Eu am fost între ciocan și nicovală. Nu aveam voie să pronunț numele sau palmaresul. Și îmi spune să zic adevărul. De la scandalul cu Galamaz au început tensiunile. Am spus adevărul.

Jucăm cu o echipă nou-înființată, și într-adevăr am spus o aroganță, care va juca în premieră în nocturnă. Am vrut să fac chestiunea asta, nu neapărat să-i câștig pe petroliști. Încerc să fiu rezervat. Am spus că noi nu avem istoric cu această echipă dansatoare de hore tradiționale țărănești, aluzie la ceea ce se întâmplase sezonul trecut„, a declarat Mircea Baganagiu.



Apoi, crainicul a povestit un episod uluitor. Valeriu Argăseală (65 de ani), președintele FCSB-ului, a recunoscut că FCSB nu este Steaua.

„A fost o discuție pe culoar cu domnul Argăseală. Eram cu Hary (n.r. un apropiat al clubului ploieștean) și cu Mario Nicolae (n.r. managerul sportiv al Petrolului de la acea vreme), cred. Mario Nicolae l-a întrebat pe Vali. E vreo problemă? Te-ai supărat? El mi-a spus: <<În mod normal da, dar din păcate ăsta e adevărul!>>”