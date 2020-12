VIDEO | ”Tricolorele”, un nou eșec la EURO! România a pierdut și cu Ungaria

”Tricolorele” rămân cu o singură victorie la EURO. România a pierdut și meciul cu Ungaria.

INFO: În urma eșecului cu Croația, 20-25, echipa de handbal feminin a României a ratat șansa de a ajunge în semifinalele competiției.

Echipa națională a fost învinsă de Ungaria, scor 24-26, în al doilea meci al grupei II principale de la Campionatul European de handbal feminin din Danemarca.

”Tricolorele” au fost conduse în marea majoritate a celor două reprize. Elevele lui Burcea au fost în avantaj de doar 9 ori, cel mai mare fiind de 2 goluri.

România nu a strălucit în meciul din aceasta seară, iar prima repriză a semănat cu restul meciurilor pe care l-am pierdut, chiar și cel cu Polonia, singurul succes de la EURO.

”Tricolorele” au fost conduse încă din primele minute, însă au reușit să intre în avantaj cu scorul de 14-13.

Totuși, avantajul nu a durat mult, iar adversarele din această seară au revenit în forță, iar ultimele 5 minute au fost decisive, minute în care jucătoarele noastre au fost lipsite de inspirație.

În urma acestui rezultat, România rămâne pe ultimul loc în grupa II principală, fiind singura echipă fără vreun punct.

Mâine, de la ora 17:00, ”tricolorele” joacă ultimul meci la EURO, împotriva campioanei mondiale Olanda.