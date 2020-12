VIDEO | “Tricolorele” țin capul sus după eșecul cu Norvegia: “Vom lupta și vom crește de la meci la meci!”

Echipa națională de handbal feminin a României a pierdut aseară împotrina Norvegiei, scor 20-28, la capătul unui meci bun făcut de “tricolore”!

România a pierdut ultimul meci din faza grupelor Campionatului European 2020, după ce a fost învinsă de una dintre favoritele acestui turneu, Norvegia. Naționala condusă de pe bancă de selecționerul Bogdan Burcea a făcut o figură frumoasă, în ciuda diferenței de 8 goluri arătată la final de tabela de marcaj.

După meci, Denisa Dedu a vorbit la cald despre partida contra nordicelor și s-a declarat mulțumită de atitudinea și de jocul arătat în meciul de aseară.

“Consider că în mare a meciului ne-am luptat de la egal la egal cu Norvegia, am arătat că echipa noastră are valoare și că poate, dar naționala Norvegiei profită de anumite greșeli ale adversarelor și le taxează. Consider că diferența de pe tabelă este puțin nedreaptă, față de cum s-a jucat. Atmosfera este una bună, suntem destul de unite și acest meci cu Norvegia ne-a arătat că suntem o echipa are potențial și putem avea un parcurs bun în continuare!, a declarat Denisa Dedu la finalul meciului cu Norvegia.

Ulterior, o altă jucătoare din lotul echipei naționale a României, Yuliya Dumanska, a vorbit și ea despre confruntarea cu Norvegia și a mărturisit că are încrerede în colegele sale că pot avea un parcurs foarte bun la acest turneu final.

“Felicit echipa din Norvegia, dar cred că echipa României a arătat că poate crește de la meci la meci. Din păcate am pierdut, dar am arătat că suntem o echipă, suntem luptătoare. Eu cred că în acest campionat european se poate întâmpla orice, de aceea trebuie să ne concentrăm, să luam fiecare meci pas cu pas și acum trebuie să ne gândim la meciul cu Croația. Am încredere în echipa mea și vom lupta și vom crește de la meci la meci!”, a spus și Yuliya Dumanska.