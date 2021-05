VIDEO | Trică aștepta suporteri în tribune contra Dunării Călărași, dar meciul se va disputa fără spectatori: “Victoria contează”

Universitatea Craiova a reușit promovarea în Liga I, iar duminică echipa olteană va evolua în ultimul meci din al doilea eșalon fotbalistic.

Jucătorii lui Eugen Trică vor evolua cu Dunărea Călărași, în ultima etapă a play-off-ului Ligii a 2-a, duminică, de la ora 18:30.

Conducerea clubului oltean a primit vestea, sâmbătă, că la partidă vor putea asista și spectatori, dar ulterior, Universitatea Craiova a anunțat că nu este timp suficient pentru a organiza vânzarea biletelor.

„Am reușit să fim matematic promovați. Am reușit în meciul contra Rapidului să devenim matematic și ocupanta locului 1, ceea ce ne doream. Mâine, victoria contează foarte mult pentru că vom juca cu suporterii noștri dragi în tribune. Și vom juca în capacitatea de 25%. Sper să fie plin în acea capacitate. Sper să câștigăm meciul și să ne bucurăm împreună cu suporterii. Federația s-a organizat și ea și o să înmâneze trofeul de campioană și medaliile. Jucătorii merită din plin aceste zile.

Am aflat vestea că vom juca cu spectatori acum o oră. Am vorbit cu oamenii mei din club. Mă bucur că o să avem și noi suporterii alături. Am văzut că au jucat și la barajul din Liga 3 dintre Brăila și Galați cu spectatori. Ce frumos este cu spectatori!”, a declarat Eugen Trică.

Ulterior, Universitatea Craiova a emis un comunicat de presă:

“Ca urmare a faptului că Stadionul Ion Oblemenco se află sub incidența sistemului de ticketing, aflat în administrare exclusivă de către firma de ticketing Eventim, meciul cu Dunărea Călărași de mâine, de la ora 18:30, nu se poate disputa cu spectatori, întrucât Eventim ne-a comunicat că nu are timp la dispoziție pentru a organiza vânzarea biletelor, conform noului protocol.

Fotbal Club Universitatea Craiova 1948 se absolvă de orice vină în privința faptului că meciul se va disputa fără spectatori. Ne cerem scuze suporterilor față de cele pricinuite și ne vom revedea pe stadion la primul meci de Liga I din iulie“.

Eugen Trică a vorbit și despre zvonurile care îl dădeau plecat de la echipă.