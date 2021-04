VIDEO | Toni Petrea își face griji pentru meciul cu Craiova: “E o echipă pe val, în formă și cu un moral bun”

Toni Petrea, antrenorul echipei FCSB, a prefațat meciul cu CS Universitatea Craiova, programat joi, 29 aprilie, de la ora 19:45.

Tehnicianul liderului din Liga 1 a vorbit la superlative desprce gruparea olteană.

„Este foarte important jocul, Craiova e o echipă pe val, în formă și cu un moral bun. E o echipă agresivă, care joacă fotbal și căreia îi place posesia. Noi mergem încrezători și sperăm la un joc bun și un rezultat favorabil. E important cum intram în teren, trebuie să fim motivați și ambiționați. Trebuie să recuperăm punctele pierdute etapa trecută.

Am zis de la început că trebuie să ținem cont de Craiova, pentru că e o echipă care poate pune probleme. Va avea un cuvânt greu de spus în continuare. Nu cred că arbitrajul va influența meciul. Am încredere că arbitrii își fac treaba. Nu am niciun motiv să mă gândesc la alte lucruri. Sper să fie un arbitraj corect la Craiova”, a mai spus Petrea.

Partida CS Universitatea Craiova – FCSB este programată în cadrul etapei a patra a play-off-ului Ligii 1. După primele trei meciuri din play-off, FCSB e lider în clasament, cu 39 de puncte, urmată de CFR Cluj cu 38 de puncta, iar vicecampioana en-titre e pe poziția a treia, cu 34 de puncte.