Simona Halep (locul 3 WTA) s-a calificat fără emoții în semifinale la Australian Open, după victoria-fulger în fața estonei Anett Kontaveit (31 WTA), scor 6-1, 6-1, după 53 de minute de joc. Românca a recunoscut că este în vârf de formă și a subliniat că pregătirea intensă din presezon, cu Darren Cahill, în Australia, a avut un rol foarte important.

Halep (28 de ani) este singura jucătoare rămasă în competiție care nu a pierdut niciun set până acum.

Simona Halep – minge de meci AO2020 Un meci perfect încheiat în aceeași manieră, cu AS! Simona Halep, în semifinale la Australian Open

Viitoarea adversară a Simonei Halep va fi decisă în urma confruntării Garbine Muguruza (Spania, locul 32 WTA) – Anastasia Pavliucenkova (Rusia, 30 WTA). Meciul va începe la ora 03:30, pe arena ‘Rod Laver’ de la Melbourne.

Two-time Grand Slam champion @GarbiMuguruza holds the 4-1 in the head-to-head. Will @NastiaPav find a way to reach a first Grand Slam semifinal?#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/168S40ND1H — #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2020

„E o plăcere să joc aici, în Australia! Vă mulțumesc tuturor și mă bucur că pot să joc cel mai bun tenis al meu. M-am simțit minunat pe teren astăzi, mi-am simțit jocul și am fost puternică pe picioare. Am știut cum să joc împotriva ei și am rămas concentrată.

Am lucrat mai mult în presezon, pentru prima dată am petrecut o perioadă mai îndelungată departe de casă. Am simțit că mă pot concentra pe ceea ce trebuie să fac în fiecare zi, fără pauză. A însemnat foarte mult pentru mine această pregătire în startul anului și mă simt mult mai puternică decât în trecut.

Darren (Cahill) e o persoană foarte importantă pentru mine. De când l-am cunoscut, acum 4-5 ani, am lucrat din greu la atitudinea mea, la jocul meu, iar astăzi sunt în primul rând o persoană mai bună, apoi o jucătoare mai bună. Vreau să-i mulțumesc pentru ajutorul pe care mi l-a oferit. E un om minunat și comunicarea este facilă, mă înțelege, face totul să fie mai ușor.

Australia este a doua mea casă. Simt că sunt parte din această comunitate, deoarece antrenorul meu este australian. Vă mulțumesc tuturor! Am amintiri foarte frumoase din 2018, când am ajuns în finală. Vreau să dau din nou totul în meciul următor și – cine știe? – poate voi repeta performanța.

Finala din 2018 nu a fost un punct negativ pentru mine. Poate că acum am mai multă experiență, cele două turnee de Mare Șlem pe care le-am câștigat m-au ajutat. Cel de-al treilea Grand Slam este departe deocamdată și vreau să mă concentrez pe următorul meci.

Nu voi urmări meciul (Muguruza – Pavliucenkova). Mă voi bucura de timpul liber, mă voi relaxa, voi merge la cumpărături. Astăzi, nimic despre tenis! De mâine mă voi pregăti pentru meci„, a spus Simona Halep la finalul partidei.