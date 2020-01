Americanca Sofia Kenin (locul 15 WTA) s-a calificat în finala de la Australian Open, după ce a învins-o pe australianca Ashleigh Barty (1 WTA), scor 7-6 (6), 7-5. Kenin ajunge în premieră în ultimul act al unui turneu de Mare Șlem și va juca împotriva învingătoarei din partida Simona Halep – Garbine Muguruza.

Meciul a durat o oră și 48 de minute. Ambele jucătoare au servit foarte bine, astfel că s-au înregistrat doar trei break-uri.

În primul set, Barty și Kenin au mers cap la cap până în tiebreak. Australianca a pierdut setul după 8-6, deși a câștigat cu două puncte mai mult decât adversara.

Kenin set AO2020 Sofia Kenin câștigă primul set al semifinalei cu principala favorită, Ashleigh Barty, 7-6 (6), după exact o oră de joc 🤩🔥➡️ https://bit.ly/38NDrq6Meciul este în direct pe Eurosport 1 și Eurosport Player 🥳 Publicată de Eurosport pe Miercuri, 29 ianuarie 2020

În setul al doilea, Ashleigh Barty a obținut break-ul în game-ul al treilea și a servit pentru a împinge meciul în set decisiv (la 5-4), dar Sofia Kenin a revenit incredibil și a câștigat următoarele trei game-uri.

Ash on the comeback 💪 The 🇦🇺 muscles out the first break of the match to lead 2-1.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/ugaGqa05Fi — #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2020

Clutch Kenin@SofiaKenin collects a 7-6(6) 7-5 win over world No. 1 Barty to reach her first Grand Slam final and become the youngest Melbourne finalist since 2008.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/vPxrtFzgZU — #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2020

Până la Australian Open 2020, Sofia Kenin (21 de ani) nu trecuse de turul 4 într-un turneu de Mare Șlem. Acum, este cea mai tânără finalistă la Melbourne din 2008.

În ultimul act, americanca va porni cu șansa a doua împotriva învingătoarei din partida Simona Halep (locul 3 WTA) – Garbine Muguruza (Spania, 32 WTA).

