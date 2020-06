VIDEO | Şumudică, dezamăgit după ultimul meci: “Am obosit!”

Gaziantep, echipa antrenată de Marius Şumudică, a ratat o victorie importantă în meciul cu Antalyaspor. Gazdele au fost egalate în minutul 88, după un penalty dictat în urma analizei video.

Dezamăgit, Şumudică le-a reproşat jucătorilor săi lipsa de concentrare în finalul partidelor, mai ales că echipa sa evoluase cu un om în plus din minutul 66.

Un henţ în propria suprafaţă de pedeapsă i-a făcut pe oamenii lui Şumudică să rateze o victorie importantă pentru un final de sezon liniştit.

”Am pierdut două puncte mari. Am avut ghinion pentru că am fost mai buni decât adversarul direct. Am obosit să-mi avertizez jucătorii să fie mai atenți pe finalul partidelor. Mai sunt 5 etape de jucat. Am adunat 35 de puncte în acest sezon și nimeni nu se aștepta la asta. Când am început sezonul, nimeni nu se aștepta la această performanță”, a declarat Şumudică la finalul partidei încheiate 1-1.

Nou-promovata Gaziantep a fost preluată de Marius Şumudică la începutul sezonului, cu obiectivul de a se menţine în Superliga Turciei. Cu cinci etape înainte de final, echipa la care evoluează Alin Toşca şi Alexandru Maxim este pe locul al zecelea, cu şapte puncte deasupra zonei roşii din clasament.

Toşca şi Maxim au fost integralişti în partida cu Antalayspor.