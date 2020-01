Sârbul s-a impus în trei seturi, la capătul unui meci care a durat două ore și 18 minute, scor 7-6 (1), 6-4, 6-3.

Djokovic este cel mai titrat jucător din istoria Australian Open, cu șapte trofee, și poate ajunge la cota opt, după marea finală.

Acesta a cucerit competiția de la Melbourne în 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 şi 2019.

”Îl respect pe Roger pentru că a venit aici în această seară. Era clar că s-a accidentat. Nu a fost în cea mai bună formă și nici nu s-a apropiat de ceea ce poate. A avut nevoie de ajutor medical după ce a pierdut primul set. Îl respect pentru că a venit și a încercat să dea tot ce ar mai bun!” a declarat ”Nole” după meci.

