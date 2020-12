VIDEO | Spectacol total în Liga Campionilor: Ronaldo, la cota 750. PSG s-a răzbunat pe Manchester United

Primele meciuri, disputate de la 19:55, au oferit nu mai puțin de 8 goluri, dintre care 7 au fost marcate într-o singură partidă.

RB Leipzig a câștigat cu 4-3 ”thriller-ul” din Turcia cu Başakşehir.

Golul victoriei a fost marcat în ultimele minute din prelungiri, prin Sorloth. De cealaltă parte, Irfan Kahveci a reușit un hattrick pentru echipa sa, însă Başakşehir nu a obținut niciun punct.

În celălalt meci, Krasnodar a învins-o la limită pe Rennes, scor 1-0, grație reușitei lui Berg.

În ceălalte meciuri, disputate de la 22:00, Brugge a făcut spectacol cu Zenit. Belgienii s-au impus cu 3-0.

Dortmund și Lazio au dat-o la pace. Nemții nu s-au putut răzbuna eșecul din tur, 1-3, iar partida s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

Guerreiro a marcat pentru gazde, în timp ce Immobile a transformat o lovitură de la 11 metri pentru oaspeți.

Barcelona a făcut spectacol în Ungaria. Catalanii au câștigat cu 3-0 deplasarea cu Ferencvaros.

What a beautiful team goal finished it off by Griezmann🔥🔥🔥 pic.twitter.com/oaXFGVrBYP

Juventus a făcut spectacol cu Dinamo Kiev, formație antrenată de Mircea Lucescu. Cristiano Ronaldo a marcat din nou pentru torinezi și a ajuns la golul cu numărul 750 din carieră.

Tot în această seară, Radu Drăgușin a debutat pentru ”Bătrâna Doamnă”.

PSG s-a distrat la Manchester. Neymar, Mbappe&co au câștigat meciul de foc cu United, scor 3-1. Neymar a reușit o ”dublă” pentru francezi.

Sevilla – Chelsea s-a încheiat 4-0. Giroud a fost omul serii în Liga Campionilor. Francezul a reușit ”pokerul” și a devenit primul jucător de la CR7 încoace care reușește să marcheze 4 goluri într-un singur meci.

Full-time: Sevilla 0-4 Chelsea! @_OlivierGiroud_ scores FOUR as the Blues finish top of Group E in the @ChampionsLeague! 🙌#SEVCHE pic.twitter.com/MxcffmXoWt

— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 2, 2020