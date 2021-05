VIDEO | Sorana Cîrstea a învins-o pe Venus Williams, pentru prima dată. A încheiat meciul cu un as

În trei seturi, scor 6-1 2-6, 6-1. Meciul a durat o oră și 45 de minute. Turneul de la Strasbourg este de categorie “WTA 250”.

Sportiva din Târgoviște a obținut prima sa victorie în fața americancei, precedetele trei partide fiind adjudicate de Venus Williams.

Sealed with an ace 💥@sorana_cirstea beats Venus Williams for the first time in her career!#IS21 pic.twitter.com/zDsKTAbaZZ

— wta (@WTA) May 24, 2021