Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) a povestit că a fost uimită de cât de ușor a trecut Madison Keys (25 de ani, 16 WTA) peste eșecul suferit în finala turneului Rogers Cup 2016, pe hard-ul de la Montreal.

Halep s-a imppus în ultimul act în două seturi, 7-6, 6-3. Constănțeanca recunoaște că ea nu ar fi trecut atât de ușor peste eșec.

„Am fost superșocată când am jucat o finală cu Madison Keys și am câștigat cu 6-4, 7-6 sau ceva de genul, foarte strâns. Ea a ieșit de pe teren și râdea, se distra, glumea. Am rămas șocată! Eu, dacă pierdeam acel meci la acel scor, trei zile eram în depresie, plângeam, mi se pare că totul se sfârșește. E vorba de educație, de gândire”, a povestit Simona Halep, prezentă într-o emisiune realizată de Andi Moisescu, pe canalul său de Youtube.