VIDEO | Simona Halep și Bianca Andreescu, în clasamentul celor mai frumoase meciuri de la Indian Wells

Simona Halep (28 de ani, locul 2 WTA) a câștigat turneul de la Indian Wells în 2015. În finală, românca a revenit spectaculos în fața sârboaicei Jelena Jankovic, scor 2-6, 7-5, 6-4.

Remember when 🇷🇴 @Simona_Halep defeated former champion 🇷🇸 Jankovic in 2015?#Top5oftheLast5 | @BNPPARIBASOPEN pic.twitter.com/GLjq2Lku2T

