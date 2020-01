295 de puncte în clasamentul WTA va avea de apărat Simona Halep în luna ianuarie: turul doi la Sydney (55 de puncte) și optimi la Australian Open (240 de puncte).

Halep a urcat pe locul 3 în clasamentul WTA, actualizat la zi, în condițiile în care japoneza Naomi Osaka a pierdut punctele acumulate la Brisbane, Australia, la începutul sezonului trecut.

SI-MO-NA! 🗣This fan fave has had a physically tough year but calls it her best after a fantastic win at Wimbledon. Can she recreate the magic at #AO2020?#AusOpen pic.twitter.com/0y0IUsiURO

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 1, 2020