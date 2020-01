Meciul a durat o oră și 35 de minute. Muguruza a cedat serviciul de trei ori, dar a reușit cinci break-uri.

Jucătoarea din Spania a reușit 21 de lovituri câștigătoare și a comis 21 de erori neforțate.

See you in the semis 👋@GarbiMuguruza

books a date with Halep in a first #AusOpen final four as she upends Pavlyuchenkova 7-5 6-3.#AO2020 pic.twitter.com/L5F3y5GKC8

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2020