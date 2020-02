În faza optimilor de finală la Dubai, Simona va juca împotriva învingătoarei din confruntarea Alison Riske (SUA, locul 18 WTA) – Ons Jabeur (Tunisia, 45 WTA), programată astăzi.

Halep (28 de ani) a câștigat turneul de la Dubai în 2015, iar anul trecut a ajuns în faza sferturilor de finală, fiind eliminată de către Belinda Bencic, care a cucerit trofeul.

„Este un turneu minunat. Așa cum vedeți, în fiecare an este un tabloul principal foarte greu, nu știi la ce să te aștepți. Poți să câștigi acest turneu doar dacă ai un joc foarte bun și este o jucătoare bună. Sunt fericită că am câștigat turneul și mă bucur să revin aici.

Nu simt presiune negativă, doar una pozitivă. Știu că vin foarte mulți români de fiecare dată când joc la Dubai. Vreau să le mulțumesc pentru sprijin. Îi aștept la primul meci, pentru că este cel mai important, cel mai greu.

În timpul liber, îmi place să mă plimb pe stradă, să trăiesc viața normală, în afara tenisului. Totul este diferit. Am fost ieri la shopping, la mall, cred că o să merg și astăzi (râde)„, a declarat Simona Halep.

Turneul de la Dubai oferă premii totale în valoare de 2,9 milioane de dolari. Câștigătoarea va primi 470 de puncte WTA și 696.860 de dolari.

Dacă va ajunge în faza sferturilor de finală, Simona Halep poate să întâlnească una dintre următoarele jucătoare: Elise Mertens (Belgia, locul 19 WTA), Maria Sakkari (Grecia, 21 WTA), Arina Sabalenka (Belarus, 13 WTA).

