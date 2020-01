Caroline Wozniacki (locul 36 WTA) a fost eliminată la Melbourne de către tunisianca Ons Jabeur (78 WTA), scor 7-5, 3-6, 7-5.

Daneza a părăsit cu greu arena de la Melbourne, fiind copleșită de reacția fanilor, care și-au luat ‘adio’ de la campioana din 2018.

„Ce mi-a plăcut la întreaga ei carieră a fost constanța. Chiar dacă am pierdut finala din 2018, m-am bucurat pe de o parte, pentru că a fost primul ei trofeu de Mare Șlem. Caroline, îți urez o viață fericită! Sunt sigură că ești fericită alături de David (n.a. – soțul ei, David Lee). Sper să te mai văd„, a spus Simona Halep.

Caroline Wozniacki (29 de ani) a reușit 635 de victorii în carieră, a câștigat 30 de titluri WTA și un trofeu de Mare Șlem (Australian Open 2018). A cucerit Turneul Campioanelor în 2017 și a fost lider mondial timp de 71 de săptămâni.

În 2018, daneza a fost diagnosticată cu poliartrită reumatoidă, o boala autoimună care provoacă dureri şi inflamaţii. Wozniacki a precizat că situația medicală și viața de familie au reprezentat motivele retragerii.

„Wow, a fost un drum pe cinste! De la acel copil care avea un vis uriaș, la acest moment, în care m-am aflat pe teren și am trăit acest vis din tenis pentru ultima oară, în fața întregii lumi. A fost tot ce mi-am putut dori„, a scris Caroline Wozniacki pe Twitter.

Wow what a ride it’s been! From a little girl with a big dream, to this moment, standing on the court today living out my tennis dream one last time, in front of the world. It has been everything I could ever have hoped for!

The farewell I got today was absolutely incredible!❤️ pic.twitter.com/90xK8osaCh

— Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) January 24, 2020