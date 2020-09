VIDEO | Simona Halep, în formă la Paris! Românca, “doar un zâmbet” la conferinţă!

La conferinţa de presă, Halep a zâmbit în permanenţă, amănunt care nu le-a scăpat organizatorilor turneului parizian. “Întotdeauna zâmbitoare” – a fost descrierea fotografiilor postate pe pagina oficială de la Roland Garros.

La conferinţa de presă, Halep a ţinut să le mulţumească tuturor celor care au făcut posibilă organizarea ediţiei din acest an a turneului, în ciuda pandemiei de coronavirus.

“Este frumos că avem şansa de a juca la acest turneu. De fapt, ar trebui să mulţumim tuturor celor care luptă atât de mult să facă lucrul acesta posibil” – au fost cuvintele Simonei.

Toamna şi-a intrat în drepturi la Paris, astfel că Simona s-a îmbrăcat bine la sesiunile de antrenament. Organizatorii au rămas uimiţi de viteza etalată de jucătoarea din România.

Faster than the speed of Simo… ⚡️@Simona_Halep #RolandGarros pic.twitter.com/HDIycam3RR

— Roland-Garros (@rolandgarros) September 25, 2020