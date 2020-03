VIDEO | Simona Halep, în clasamentul celor mai frumoase meciuri din turneul de la Miami

Mai mult, românca se remarcă în acest top cu două meciuri spectaculoase, unul jucat în 2017 și altul în 2018.

Turneul de la Miami era programat în perioada 23 martie – 5 aprilie și oferea premii totale în valoare de peste 8 milioane de dolari.

Simona Halep (28 de ani, locul 2 WTA) nu a câștigat niciodată turneul de la Miami, de categorie Premier Mandatory, dar a ajuns în semifinale în 2015 și 2019.

Primul meci de referință ales de WTA este din 2017, când constănțeanca a învins-o în trei seturi pe japoneza Naomi Osaka, scor 6-4, 2-6, 6-3, în turul doi al turneului.

📺 Remember when @Simona_Halep beat Osaka in a windy, rain-affected ☔ three-setter? #Top5oftheLast5 | @MiamiOpen pic.twitter.com/JAsAGpQNA9

Al doilea meci din acest clasament este tot din turul 2 la Miami. Halep a reușit o revenire fabuloasă în fața franțuzoaicei Oceane Dodin, scor 3-6, 6-3, 7-5. Simona a fost condusă cu 4-2 în setul decisiv.

📺 Remember when @Simona_Halep 🇷🇴 rallied from 2-4 in the final set to beat the big-serving Dodin? #Top5oftheLast5 | @MiamiOpen pic.twitter.com/9DHXvD2eUi

— WTA (@WTA) March 26, 2020