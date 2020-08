VIDEO | Simona Halep, în al nouălea cer după succesul de la Praga: ”Mă bucur că am putut să trăiesc din nou acest sentiment”

Astfel, Simona leagă două turnee consecutive victorioase. Înainte de întreruperea cauzată de pandemia de coronavirus, Simona triumfase la Dubai. Înainte să primească trofeul din partea organizatorilor, constănțeanca a trimis un mesaj de mulțumire tuturor celor care s-au îngrijit ca jucătoarelor să nu le lipsească nimic pe parcursul competiției.

Top seed @Simona_Halep wins her 21st career WTA singles title 🏆 and her first of the summer ☀️

Halep defeats Mertens, 6-2, 7-5, to claim the @tennispragueopn trophy! pic.twitter.com/euUERFlEQG

— wta (@WTA) August 16, 2020