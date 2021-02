VIDEO | Simona Halep, de neoprit în Australia! Victorie şi la primul meci oficial din 2021!

Fostul lider mondial a învins-o pe Anastasia Potapova (101 WTA) cu 6-4, 6-4 în turul secund al Gippsland Trophy, turneu organizat la Melbourne.

Simona Halep a avut parte de un meci tare cu rusoaica Anastasia Potapova, dar experiența româncei și-a spus cuvântul în momentele cheie ale partidei.

A win to kick off her 2021 season! ✅ @Simona_Halep defeats Potapova, 6-4, 6-4. #GippslandWTA pic.twitter.com/8MBp544z10

În următorul meci, Simona o va întâlni pe câştigătoarea meciului dintre Laura Siegemund (51 WTA) şi Destanee Aiva (215 WTA).

"I missed the crowd last year and it's nice to see some people back." – @Simona_Halep ❤️ pic.twitter.com/JXKRmesJLC

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2021