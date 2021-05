Constănțeanca s-a dezlănțuit în primul act, în fața nemțoaicei. Primul set a fost adjudecat de Halep în 27 de minute.

Halep a câștigat primul punct al meciului, cu dificultate, apoi a salvat două mingi de break. A luat primul game până la urmă, apoi a făcut break. Kerber a reușit un rebreak, apoi Halep s-a impus în următoarele patru game-uri, câștigând primul set cu 6-1.

A treia jucătoare a lumii a început actul secund al partidei cu Kerber, cu un break, iar apoi s-a impus pe propriul serviciu. Kerber a arătat semne de revenire, scorul a ajuns 3-3, iar Halep a acuzat probleme medicale și a abandonat.

Constănțeanca a suferit o accidentare la gamba piciorului stâng. Sportiva a cerut ajutorul staff-ului medical și a izbucnit în lacrimi, din cauza durerilor. “Păi nu știu cum. Nu am făcut nimic.”

Such sad turn of events. Simona stopped playing mid-game grabbing her calf and looked in extreme pain. She was forced to retire because of it. Really hope it isn’t anything very serious. pic.twitter.com/9E1KtOYWtq

