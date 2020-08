VIDEO | Simona, cu gândul la trofeul de la Praga! ”O să dau tot ce am mai bun, vreau să câștig!”

Numărul doi mondial a învins-o pe Irina Begu (82 WTA) în duelul 100% românesc din semifinale, scor 7-6 (2), 6-3, și va juca în a 38-a finală din carieră.

Simona recunoaște că adversara de astăzi i-a pus probleme serioase, însă gândurile fostului lider WTA se îndreaptă către duelul cu Elise Mertens (23 WTA), meci programat mâine, 16 august.

”A jucat foarte bine, a dominat meciul. E mereu dificil să joci împotriva ei. A fost mai obosită, se vedea și s-a simțit.

Uneori e bine să joci mai multe meciuri, alteori nu. E un sentiment plăcut. Finalele sunt mereu dificile. O să dau tot ce am mai bun, vreau să câștig.” a declarat Simona la finalul meciului.

Super Simo 💪@Simona_Halep takes down compatriot Begu 7-6, 6-3 to advance to the @tennispragueopn final! She’ll face Elise Mertens for the title. pic.twitter.com/qVtHIBue9S

— wta (@WTA) August 15, 2020