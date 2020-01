Naomi Osaka va urca în ierarhia mondială. Tenismena din Japonia (4 WTA) a învins-o pe Kiki Bertens (9 WTA) la Brisbane, scor 6-3, 3-6, 6-3, la capătul unui meci care a durat două ore.

În urma acestui rezultat, sportiva niponă va urca pe locul 3 în clasamentul WTA, iar Simona Halep va coborî un loc în ierarhia mondială, pe 4.

Sportiva româncă a ales să nu joace în prima serie de turnee din 2020, la Auckland, Shenzhen și Brisbane.

Semifinals for Osaka! 🇯🇵@NaomiOsaka fights past Bertens with a 6-3, 3-6, 6-3 victory to move on in Brisbane.#BrisbaneTennis pic.twitter.com/1u1232Wl0U

— Tennis Channel (@TennisChannel) January 10, 2020