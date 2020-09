VIDEO | Schimbare importantă în Fed Cup! Mesajul Simonei Halep

Pentru prima dată în istorie, o competiţie importantă de tenis primeşte numele unei femei.

Fed Cup, actualmente Billie Jean King Cup, este o competiție feminină interțări fondată în 1963. SUA au în palmares cele mai multe titluri, 18 la număr.

România a ajuns în premieră în semifinale în 2019, dar a fost învinsă de Franța, care a câștigat ulterior trofeul.

This is about legacy. This is about the next generation.

Welcome to a new era. Welcome to the Billie Jean King Cup#BillieJeanKingCup pic.twitter.com/uIHYHKhtK2

— Billie Jean King Cup (@FedCup) September 17, 2020