VIDEO | Săptămână de vis! Patricia Ţig, în semifinale la Istanbul

Patricia Ţig a ajuns în semifinalele turneului de la Istanbul după patru meciuri în care nu a cedat niciun set. Numărul 48 WTA, suedeza Rebecca Peterson a reuşit să îi ia doar patru game-uri jucătoarei din România.

Pati just keeps on winning! She started slow, getting down 0-3 in the 1st set, but then won the next 6 to win the set. And just kept that momentum going in the 2nd to win the match. Patricia Tig defeated Rebecca Peterson 6-3, 6-1. She will face Tereza Martincova in the SF. pic.twitter.com/0leqgECZhK

— 🇷🇴WTA Romania🇷🇴 (@WTARomania) September 11, 2020