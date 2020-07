VIDEO | Retrogradare după 27 de ani! Barcelona i-a trimis în Segunda Division

Espanyol avea nevoie de o victorie pe Nou Camp pentru a-şi prelungi speranţele de salvare în finalul sezonului din La Liga.

Toate acţiunile importante s-au petrecut în repriza a doua de pe Nou Camp. Trimis în teren după pauză, Ansu Fati a primit roşu direct după mai puţin de patru minute şi o singură atingere de balon. Şi Espanyol a rămas în inferioritate numerică. Trei minute mai târziu, Lozano a primit şi el roşu pentru o intrare similară.

Luis Suarez a marcat singurul gol al meciului după o fază care a adus aminte de Barcelona în vremurile ei bune. Messi şi Griezmann, cu un călcâi spectaculos, au lucrat la faza finalizată de uruguayan.

