VIDEO | ”Remontada” pariziană pe pământ catalan. Mbappe, pe urmele idolului Ronaldo: a făcut-o K.O. pe Barcelona cu un hattrick de senzație

Debut cu dreptul pentru Mauricio Pochettino la PSG. Elevii săi s-au distrat cu Barcelona pe ”Camp Nou”, scor 4-1, iar parizienii sunt favoriți la calificarea în sferturile de finală.

Fără Neymar sau Di Maria în primul ”11”, gruparea lui Koeman nu a putut să îi facă față campioanei Franței, care încearcă din nou să ajungă în marea finală, după cea pierdută anul trecut, 0-1 cu Bayern.

Mbappe a fost omul serii. Acesta a reușit un hattrick de senzație și a depășit recordul de anul trecut. În 2020, acesta avea un singur gol în Liga Campionilor. În 2021 are deja trei. Toate cu Barcelona.

Scorul pe ”Camp Nou” a fost deschis de Messi. Argentinianul a transformat fără emoții o lovitură de la 11 metri, obținută de Frenkie de Jong, după un duel în careu cu Kurzwa.

La scurt timp, Mbappe a demonstrat de ce este unul dintre cei mai bine cotați jucători ai planetei. Francezul a egalat cu un șut splendid la vinclu.

What a goal by Kilian Mbappe Barcelona Vs PSG. #FCBPSG #Mbeppa pic.twitter.com/SDshNxMa0J

— soulflows fyneface (@soulflows_F) February 16, 2021