VIDEO | Real Madrid și Cristiano Ronaldo părăsesc braț la braț Liga Campionilor! Rezumatele serii

În Anglia, Real Madrid, campioana Spaniei, a fost învinsă de Manchester City, scor 1-2, după ce Varane a comis două gafe uriașe în apărare.

În prima repriză, Sterling a deschis scorul din pasa lui Jesus, iar Benzema a egalat, după o lovitură cu capul, din pasa lui Rodrygo. Golul victoriei pentru ”cetățeni” a fost marcat în a doua repriză de Gabriel Jesus, în minutul 68, iar formația lui Guardiola s-a calificat cu scorul de 4-2 la general.

În celălalt meci al serii, Lyon, formația lui Ciprian Tătărușau, s-a calificat în sferturile de finală, chiar dacă a pierdut partida, scor 1-2.

Francezii au deschis scorul prin Depay, în minutul 12, în urma unui penalty controversat.

Cristiano Ronaldo a reușit o ”dublă”, în minutul 43, în urma unei lovituri de la 11 metri, și în minutul 60, însă ”Bătrâna Doamnă” a fost eliminată de Lyon, după scorul de 2-2 la general, formația din Franța fiind avantajată de regula golului în deplasare.

GOAL!!! Cristiano Ronaldo second goal vs Lyon.

Who else but Ronaldo to pull one back for Juventus 😤 @brfootball pic.twitter.com/R5f55DaNOc

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 7, 2020