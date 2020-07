VIDEO | Real Madrid, noua campioană a Spaniei! Barcelona a pierdut cu Osasuna

UPDATE 00:20 Iată imagini de la ceremonia de premiere și momentele de sărbătoare ale jucătorilor madrileni.

El ⁦@realmadrid⁩ CAMPEÓN de Liga. Y ⁦@rtve⁩ en la nube blaugrana. Ni ⁦@La1_tve⁩ ni ⁦@24h_tve⁩ hacen un avance informativo como requiere la noticia y la actualidad. Es lamentable ⁦@Enric_Hernandez⁩ ⁦@pepvilar⁩ 👇 pic.twitter.com/8AOgMRsceL — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) July 16, 2020

Real Madrid a câștigat titlul cu numărul 34 în Spania, după victoria cu 2-1 pe teren propriu cu Villarreal. Marea rivală FC Barcelona a pierdut surprinzător pe Camp Nou cu Osasuna, scor 1-2.

Real Madrid are cele mai multe titluri din istoria LaLiga, 34. Ultimul trofeu data din 2017. FC Barcelona a fost campioană în 2019.

Karim Benzema a fost omul decisiv pentru Real Madrid cu Villarreal. Francezul a înscris în minutele 29 și 77 (penalty).

BENZEMA SCORES!! Madrid take the lead against Villarreal!! The pass in from Modric is finished into the goal nicely by Benz. Is this the league wrapped up? #BarcaOsasuna #RealMadridVillareal #LaLiga pic.twitter.com/IuepQCbT5B — Take Ballon D’or 2023 (@TechnicalTake26) July 16, 2020

BENZEMA PUTS IT HOME!! Real Madrid are your 2020 La Liga Champions! #RealMadridVillarreal #LaLiga pic.twitter.com/9ZhD0DEPAl — Take Ballon D’or 2023 (@TechnicalTake26) July 16, 2020

Villarreal a încercat să relanseze partida în ultimele zece minute și a fost chiar aproape de egalare în prelungiri. Iborra a înscris în minutul 84.

FC Barcelona a pierdut pe teren propriu cu Osasuna, scor 1-2. Jose a deschis scorul pentru oaspeți în minutul 15. Leo Messi a egalat în minutul 62, după o execuție superbă.

Barcelona down early against Osasuna. Could this be the title race put to bed? pic.twitter.com/1fTTU2pA0G — Take Ballon D’or 2023 (@TechnicalTake26) July 16, 2020

WHAT A GOAL BY MESSI!!! Was there ever any doubt?!? Barcelona pull one back and still need another. World class free kick nonetheless. #BarcaOsasuna #Messi pic.twitter.com/ukVpfMwLRB — Take Ballon D’or 2023 (@TechnicalTake26) July 16, 2020

Deși a jucat în inferioritate numerică din minutul 77, după eliminarea lui Enric, Osasuna a dat lovitura în minutul 90+4. Roberto Torres a înscris pentru echipa din Pamplona.

ROBERTO TORRES BREAKS BARCELONA HEARTS!! 2-1 Osasuna and that’s surely won the league for Real Madrid! #BarcaOsasuna #Barcelona #Messi pic.twitter.com/xKaLlDXVuh — Take Ballon D’or 2023 (@TechnicalTake26) July 16, 2020

Cu o etapă înainte de finalul sezonului 2019-2020 din LaLiga, Real Madrid are un avans de 7 puncte față de FC Barcelona în clasament.