VIDEO | Răscoală la Paris! Fanii lui PSG au făcut prăpăd după finală

Fanii lui Paris Saint Germain s-au răfuit cu forţele de ordine în capitala Franţei după înfrângerea favoriţilor în finala UEFA Champions League. Ultraşii care au urmărit meciul chiar pe stadionul Parc des Princes au făcut haos pe străzile din Paris.

Peste 5.000 de fani ai lui PSG au urmărit duelul cu Bayern Munchen pe un ecran uriaş amplasat în interiorul stadionului Parc des Princes.

PSG ultras have started to gather in front of the Parc des Princes, which will host 5k people to watch tonight's final.. 🇫🇷🇫🇷🇫🇷 📹 @YahooActuFR pic.twitter.com/NI4MC6JaCd — Footy Accumulators (@FootyAccums) August 23, 2020

Sărbătoarea aşteptată de parizieni s-a transformat într-un ocean de frustrare, iar ultraşii au început războiul cu forţele de ordine imediat după meci. Peste 150 de suporteri ai lui PSG au fost arestaţi.

Some hooliganism & vandalism now occurring in pockets across Paris as PSG fans don’t know where to turn. pic.twitter.com/RgyDDlzN1l — Get French Football News (@GFFN) August 23, 2020

Clashes between PSG fans and police in Paris tonight 🇫🇷 pic.twitter.com/BgDBD5Y7yg — Casual Ultra (@thecasualultra) August 23, 2020

În schimb, la Marseille a fost sărbătoare pe străzi. Fanii lui Olympique s-au bucurat de eşecul marii rivale. OM rămâne singura echipă din Franţa câştigătoare a Cupei Campionilor Europeni.