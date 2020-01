Rapid București a câștigat primul meci amical din Turcia, scor 2-0, cu echipa germană FC Saarbrucken, calificată în optimile Cupei Germaniei.

Ambele goluri au fost înscrise în startul reprizei secunde, de către Saifeddine Alami (46′) și Valentin Alexandru (47′).

🎥 GOLURILE VICTORIEI DE ASTĂZI ✌️⚽ Saifeddine Alami & Valentin Alexandru#FamiliaRapid #LegendaContinua #RapidTV Publicată de FC Rapid 1923 pe Luni, 27 ianuarie 2020

Rapid a jucat în formula:: Drăghia (46′ Tătaru) – Băjan (30′ Voicu), Iacob (46′ Manole), Ignat (46′ Bonnin), Finica (46′ Goge) – Djuric (46′ Piriz), Lazăr (46′ Jorza) – Dulca (46′ Alami), Drăghiceanu (46′ Pănoiu), Crețu (46′ Hlistei) – V. Alexandru (57′ Labeau).

„A fost un antrenament reușit, sunt mulțumit de implicare, de efort. Am suferit în prima repriză, pentru că am fost cu 3 jucători Under pe teren. Adversarul a fost mult mai bine pregătit din punct de vedere fizic, pentru că în 9 zile joacă în Cupa Germaniei. Au eliminat pe FC Koln în turul trecut.

E bine că am câștigat, pentru că sunt meciuri internaționale. Nu mă interesează neapărat rezultatul, dar nu dă bine ca Rapid să piardă cu o echipă de liga a patra, chiar dacă e din Germania și e pe locul 1„, a spus Daniel Pancu.

#DupaMeci 🎤 Concluziile lui Daniel Pancu după victoria cu Saarbrücken Publicată de FC Rapid 1923 pe Luni, 27 ianuarie 2020