Golurile învingătorilor au fost marcate de către Arfield (25′ – penalty, 90+2′), Aribo (68′) şi Morelos (85′). Pentru Hamilton a înscris Smith, în minutul 38.

Ianis Hagi a fost înlocuit în minutul 73. Mijlocașul ofensiv putea să înscrie în minutul 5, dar a trimis mingea cu capul pe lângă poartă, dintr-o poziție foarte bună.

5' Hagi almost gets Rangers off to the perfect start as he sends a header just wide | 0-0

